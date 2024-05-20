(Бедарева) Лидия Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Бедарева) Лидия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бедарев Алексей Никитович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Петровна

Отец ребёнка: Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карвикова Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей

Смерть
Неизвестно

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