(Бедарева) Лидия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бедарев Алексей Никитович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Петровна
Отец ребёнка: Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карвикова Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей
Смерть
Неизвестно