Бедарева Матрена Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бедарева) Александра (Шура) Никитична
Отец ребёнка: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бедарева) Александра (Шура) Никитична
Отец ребёнка: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бедарева) Наталья Никитична
Отец ребёнка: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бедарева) Аганя Никитична
Отец ребёнка: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бедарева) Пана Никитична
Отец ребёнка: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Бедарев Алексей Никитович
Отец ребёнка: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)
Рождение ребёнка
22.05.1911
Отец ребёнка: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)
Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно