Бедарева Матрена Евдокимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бедарева Матрена Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бедарева) Александра (Шура) Никитична

Отец ребёнка: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бедарева) Александра (Шура) Никитична

Отец ребёнка: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова (Бедарева) Анастасия (Тася) Никитична

Отец ребёнка: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бедарева) Наталья Никитична

Отец ребёнка: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бедарева) Аганя Никитична

Отец ребёнка: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бедарева) Пана Никитична

Отец ребёнка: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)

Рождение ребёнка
1897

Сын: Бедарев Алексей Никитович

Отец ребёнка: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)

Рождение ребёнка
22.05.1911

Сын: Бедарев Иван Никитович

Отец ребёнка: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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