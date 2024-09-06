Михайлов Алексей Михайлович 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлов Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Мухаров Михаил Иванович

Мать: Мухарова Евдокия Матвеевна

Военная служба
Неизвестно
Младший фейерверкер 3 батареи 35 артиллерийской бригады
Бракосочетание
14.01.1890

Жена: Михайлова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Мухаров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Михайлова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Рождение ребёнка
09.07.1894

Дочь: Мухарова Марья Алексеевна

Мать ребёнка: Михайлова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.09.1895

Дочь: Мухарова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Михайлова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.07.1897

Дочь: Михайлова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Михайлова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.07.1899

Дочь: Данилова (Михайлова) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Михайлова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.03.1902

Сын: Михайлов Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Михайлова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.06.1904

Дочь: Смирнова (Михайлова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Михайлова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.09.1906

Дочь: Михайлова София Алексеевна

Мать ребёнка: Михайлова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.03.1909

Сын: Михайлов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Михайлова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.08.1911

Сын: Михайлов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Михайлова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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