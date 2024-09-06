Михайлова Евдокия (Авдотья) Ивановна Вычислено 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Место рождения

Мякса, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Мякса, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
14.01.1890

Муж: Михайлов Алексей Михайлович

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Мухаров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
09.07.1894

Дочь: Мухарова Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.09.1895

Дочь: Мухарова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.07.1897

Дочь: Михайлова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.07.1899

Дочь: Данилова (Михайлова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.03.1902

Сын: Михайлов Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.06.1904

Дочь: Смирнова (Михайлова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.09.1906

Дочь: Михайлова София Алексеевна

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.03.1909

Сын: Михайлов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.08.1911

Сын: Михайлов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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