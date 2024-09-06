Михайлова Евдокия (Авдотья) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович
Дочь: Мухарова Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович
Дочь: Мухарова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович
Дочь: Михайлова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович
Дочь: Данилова (Михайлова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович
Сын: Михайлов Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович
Дочь: Смирнова (Михайлова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович
Дочь: Михайлова София Алексеевна
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович
Сын: Михайлов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович
Сын: Михайлов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Михайлович