Данилова (Михайлова) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения21.07.1899
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1899
Крещение
22.07.1899
Воскресенское на Маткоме, Хмелевская волость, Пошехонский уезд
Восприемница Параскева Артамонова
Бракосочетание
18.02.1918
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Данилова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Данилов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.12.1937
Сын: Лебедев Алектин Александрович
Отец ребёнка: Лебедев Александр Кузьмич
Смерть
1969