Данилова (Михайлова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Михайлова) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.07.1899

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1899

Отец: Михайлов Алексей Михайлович

Мать: Михайлова Евдокия Ивановна

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Крещение
22.07.1899
Воскресенское на Маткоме, Хмелевская волость, Пошехонский уезд
Восприемница Параскева Артамонова
Бракосочетание
18.02.1918

Муж: Данилов Иван Павлович

Гаютино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Данилова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Данилов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Данилов Леонид Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.12.1937

Сын: Лебедев Алектин Александрович

Отец ребёнка: Лебедев Александр Кузьмич

Гаютино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1969

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