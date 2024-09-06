Мухаров Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаров Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения, если отталкиваться от Первой всеобщей переписи за 1897
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Мухаров Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Мухарова Евдокия Матвеевна

В переписи 1897 года указано что ему 40 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Мухаров Корнил Михайлович

Мать ребёнка: Мухарова Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Михайлов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Мухарова Евдокия Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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