Мухаров Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения, если отталкиваться от Первой всеобщей переписи за 1897
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Сын: Мухаров Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Мухарова Евдокия Матвеевна
В переписи 1897 года указано что ему 40 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Сын: Мухаров Корнил Михайлович
Мать ребёнка: Мухарова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Михайлов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Мухарова Евдокия Матвеевна
Смерть
Неизвестно