Мухарова Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухарова Евдокия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

09.08.1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Мухаров Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Мухаров Михаил Иванович

В переписи 1897 года указано что ему 40 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Мухаров Корнил Михайлович

Отец ребёнка: Мухаров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Михайлов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Мухаров Михаил Иванович

Смерть
09.08.1896
Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

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