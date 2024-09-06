Мухарова Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти09.08.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Сын: Мухаров Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Мухаров Михаил Иванович
В переписи 1897 года указано что ему 40 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Сын: Мухаров Корнил Михайлович
Отец ребёнка: Мухаров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Михайлов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Мухаров Михаил Иванович
Смерть
09.08.1896
Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область