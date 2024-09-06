Мухаров Корнил Михайлович Вычислено 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мухаров Корнил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: Мухаров Михаил Иванович

Мать: Мухарова Евдокия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухарова Марья Васильевна

Бракосочетание
19.05.1882

Жена: Мухарова Аполинария Ивановна

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1884

Дочь: Михайлова Евгения Корниловна

Мать ребёнка: Мухарова Аполинария Ивановна

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1884

Дочь: Михайлова Анастасия Корниловна

Мать ребёнка: Мухарова Аполинария Ивановна

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мухарова Мария Корниловна

Мать ребёнка: Мухарова Аполинария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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