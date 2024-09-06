Мухаров Корнил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
19.05.1882
Рождение ребёнка
01.01.1884
Дочь: Михайлова Евгения Корниловна
Мать ребёнка: Мухарова Аполинария Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1884
Дочь: Михайлова Анастасия Корниловна
Мать ребёнка: Мухарова Аполинария Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мухарова Мария Корниловна
Мать ребёнка: Мухарова Аполинария Ивановна
Смерть
Неизвестно