Георгий Прокопов
Место рожденияд.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1794
Дочь: Феодосия Георгиева
Мать ребёнка: Анна Карпова
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1801
Дочь: Наталия Георгиева
Мать ребёнка: Анна Карпова
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1802
Жена: Наталия Савельева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.07.1803
Сын: Антоний Георгиев
Мать ребёнка: Наталия Савельева
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Карпова
Смерть
Неизвестно