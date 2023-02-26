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Георгий Прокопов

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Место рождения

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: ?

Мать: ?

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1794

Дочь: Феодосия Георгиева

Мать ребёнка: Анна Карпова

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1801

Дочь: Наталия Георгиева

Мать ребёнка: Анна Карпова

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1802

Жена: Наталия Савельева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.07.1803

Сын: Антоний Георгиев

Мать ребёнка: Наталия Савельева

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Карпова

Смерть
Неизвестно
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