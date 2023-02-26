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Феодосия Георгиева

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Место рождения

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1775 г.р.

Мать

До 1782 г.р.

Муж

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794

Отец: Георгий Прокопов

Мать: Анна Карпова

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.07.1808

Муж: Базуев Савелий Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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