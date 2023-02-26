Феодосия Георгиева
Место рожденияд.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794
Отец: Георгий Прокопов
Мать: Анна Карпова
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.07.1808
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно