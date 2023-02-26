Наталия Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1795

Сын: Орехов Устин Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1800

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.02.1802

Муж: Георгий Прокопов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.07.1803

Сын: Антоний Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Прокопов

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1806

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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