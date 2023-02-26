Наталия Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1795
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Рождение ребёнка
23.05.1800
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Бракосочетание
15.02.1802
Муж: Георгий Прокопов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.07.1803
Сын: Антоний Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Прокопов
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1806
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Смерть
Неизвестно