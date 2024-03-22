Марфа Васильева
Место рождения
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: Василий Григорьев
Мать: Наталия Савельева
Бракосочетание
28.07.1823
Муж: Матвей Максимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.09.1825
Сын: Корнилий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Максимов
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно