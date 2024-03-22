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Марфа Васильева

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: Василий Григорьев

Мать: Наталия Савельева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.07.1823

Муж: Матвей Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.09.1825

Сын: Корнилий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Максимов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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