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Сморгунов Фёдор Степанович

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Место рождения

Салба, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

03.05.1929

Дата смерти

05.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1929

Отец: Сморгунов Степан Никифорович

Мать: Сморгунова Мария Иннокентьевна

Салба, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.09.1956

Дочь: Бирченко Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Сморгунова Мария Яковлевна

Абаза, город Абаза, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
12.11.1957

Дочь: Самойленко Тамара Фёдоровна

Мать ребёнка: Сморгунова Мария Яковлевна

Борзовая Заимка, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.09.1960

Дочь: Мощенко Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Сморгунова Мария Яковлевна

Борзовая Заимка, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сморгунова Мария Яковлевна

Смерть
05.08.1979
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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