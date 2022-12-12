Сморгунов Фёдор Степанович
Место рождения
Дата рождения03.05.1929
Дата смерти05.08.1979
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1929
Рождение ребёнка
29.09.1956
Дочь: Бирченко Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Сморгунова Мария Яковлевна
Абаза, город Абаза, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
12.11.1957
Дочь: Самойленко Тамара Фёдоровна
Мать ребёнка: Сморгунова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
28.09.1960
Дочь: Мощенко Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Сморгунова Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1979
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край