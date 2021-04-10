Сморгунова (Лесотьева) Мария Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сморгунова (Лесотьева) Мария Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сморгунова Нина Степановна

Отец ребёнка: Сморгунов Степан Никифорович

Салба, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Сморгунова) Валентина Степановна

Отец ребёнка: Сморгунов Степан Никифорович

Салба, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова (Сморгунова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Сморгунов Степан Никифорович

Салба, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сморгунов Степан Никифорович

Рождение ребёнка
03.05.1929

Сын: Сморгунов Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Сморгунов Степан Никифорович

Салба, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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