Сморгунова (Лесотьева) Мария Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сморгунова Нина Степановна
Отец ребёнка: Сморгунов Степан Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Сморгунова) Валентина Степановна
Отец ребёнка: Сморгунов Степан Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова (Сморгунова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Сморгунов Степан Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1929
Сын: Сморгунов Фёдор Степанович
Отец ребёнка: Сморгунов Степан Никифорович
Смерть
Неизвестно