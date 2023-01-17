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Сморгунов Степан Никифорович

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Место рождения

Салба, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сморгунов Никифор Николаевич

Мать: не указана

Салба, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.05.1929

Сын: Сморгунов Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Сморгунова Мария Иннокентьевна

Салба, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сморгунова Нина Степановна

Мать ребёнка: Сморгунова Мария Иннокентьевна

Салба, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Валентина Степановна

Мать ребёнка: Сморгунова Мария Иннокентьевна

Салба, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова Анна Степановна

Мать ребёнка: Сморгунова Мария Иннокентьевна

Салба, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сморгунова Мария Иннокентьевна

Смерть
Неизвестно
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