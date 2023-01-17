Сморгунов Степан Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сморгунов Никифор Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1929
Сын: Сморгунов Фёдор Степанович
Мать ребёнка: Сморгунова Мария Иннокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сморгунова Нина Степановна
Мать ребёнка: Сморгунова Мария Иннокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Валентина Степановна
Мать ребёнка: Сморгунова Мария Иннокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова Анна Степановна
Мать ребёнка: Сморгунова Мария Иннокентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно