Бирченко (Сморгунова) Ольга Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирченко (Сморгунова) Ольга Фёдоровна

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Место рождения

Абаза, город Абаза, Республика Хакасия

Дата рождения

29.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1956

Отец: Сморгунов Фёдор Степанович

Мать: Сморгунова Мария Яковлевна

Абаза, город Абаза, Республика Хакасия
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