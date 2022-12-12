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Бирченко (Сморгунова) Ольга Фёдоровна
Бирченко (Сморгунова) Ольга Фёдоровна
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Место рождения
Абаза
, город Абаза, Республика Хакасия
Дата рождения
29.09.1956
Пол
Женский
Отец
Сморгунов Фёдор Степанович
1929 г.р.
Мать
Сморгунова (Шумкова) Мария Яковлевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1956
Отец:
Сморгунов Фёдор Степанович
Мать:
Сморгунова Мария Яковлевна
Абаза
, город Абаза, Республика Хакасия
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