Иванников Никита Фетисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Иванников Фетис Степанович
Мать: Иванникова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1838
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Иванникова) Феврония Никитична
Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1847
Смерть
Неизвестно