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Иванников Никита Фетисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Иванников Фетис Степанович

Мать: Иванникова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванникова Дарья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Иванников Федор Никитич

Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Иванников Семен Никитич

Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Иванников Павел Никитич

Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Иванников Федор Никитич

Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Иванникова) Феврония Никитична

Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Иванников Иван Никитич

Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Иванников Федор Никитич

Мать ребёнка: Иванникова Дарья Петровна

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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