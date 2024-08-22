Иванникова Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Иванников Никита Фетисович
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Иванников Никита Фетисович
Рождение ребёнка
Около 1838
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Иванникова) Феврония Никитична
Отец ребёнка: Иванников Никита Фетисович
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Иванников Никита Фетисович
Рождение ребёнка
Около 1847
Смерть
Неизвестно