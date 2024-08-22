Иванникова Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванникова Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Никита Фетисович

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Иванников Федор Никитич

Отец ребёнка: Иванников Никита Фетисович

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Иванников Семен Никитич

Отец ребёнка: Иванников Никита Фетисович

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Иванников Павел Никитич

Отец ребёнка: Иванников Никита Фетисович

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Иванников Федор Никитич

Отец ребёнка: Иванников Никита Фетисович

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Иванникова) Феврония Никитична

Отец ребёнка: Иванников Никита Фетисович

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Иванников Иван Никитич

Отец ребёнка: Иванников Никита Фетисович

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Иванников Федор Никитич

Отец ребёнка: Иванников Никита Фетисович

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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