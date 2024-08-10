Иванников Федор Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванников Федор Никитич

Иванников Федор Никитич

Место рождения

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Иванников Никита Фетисович

Мать: Иванникова Дарья Петровна

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванникова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Иванников Михаил Федорович

Мать ребёнка: Иванникова Анна Андреевна

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1851

Жена: Иванникова Афросинья Ивановна

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
2 жена
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: (Иванникова) Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Иванникова Афросинья Ивановна

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Иванникова) Марья Федоровна

Мать ребёнка: Иванникова Афросинья Ивановна

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.