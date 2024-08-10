Иванников Федор Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Иванников Михаил Федорович
Мать ребёнка: Иванникова Анна Андреевна
Бракосочетание
Около 1851
2 жена
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: (Иванникова) Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Иванникова Афросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Иванникова) Марья Федоровна
Мать ребёнка: Иванникова Афросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно