Иванникова Афросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1851
2 жена
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: (Иванникова) Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Иванников Федор Никитич
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Иванникова) Марья Федоровна
Отец ребёнка: Иванников Федор Никитич
Смерть
Неизвестно