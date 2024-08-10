Иванникова Афросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванникова Афросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1851

Муж: Иванников Федор Никитич

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
2 жена
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: (Иванникова) Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Иванников Федор Никитич

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Иванникова) Марья Федоровна

Отец ребёнка: Иванников Федор Никитич

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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