Иванников Павел Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Иванников Степан Павлович
Мать ребёнка: Иванникова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: (Иванникова) Дарья Павловна
Мать ребёнка: Иванникова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Иванников Александр Павлович
Мать ребёнка: Иванникова Ульяна Ивановна
Смерть
Неизвестно