Иванников Павел Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванников Павел Никитич

Иванников Павел Никитич

Место рождения

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Иванников Никита Фетисович

Мать: Иванникова Дарья Петровна

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванникова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Иванников Степан Павлович

Мать ребёнка: Иванникова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: (Иванникова) Дарья Павловна

Мать ребёнка: Иванникова Ульяна Ивановна

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Иванников Александр Павлович

Мать ребёнка: Иванникова Ульяна Ивановна

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.