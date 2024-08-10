Иванникова Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Иванников Степан Павлович
Отец ребёнка: Иванников Павел Никитич
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: (Иванникова) Дарья Павловна
Отец ребёнка: Иванников Павел Никитич
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Иванников Александр Павлович
Отец ребёнка: Иванников Павел Никитич
Смерть
Неизвестно