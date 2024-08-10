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Иванникова Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Павел Никитич

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Иванников Степан Павлович

Отец ребёнка: Иванников Павел Никитич

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: (Иванникова) Дарья Павловна

Отец ребёнка: Иванников Павел Никитич

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Иванников Александр Павлович

Отец ребёнка: Иванников Павел Никитич

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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