Лукьянов Евдоким Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Упоминание
13.02.1763
Рождение ребёнка
1786
Сын: Лукьянов Петр Евдокимович
Мать ребёнка: Лукьянова Меланья
Упоминание
1787
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Аграфена Евдокимовна
Мать ребёнка: Лукьянова Меланья
Упоминание
16.09.1811
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Меланья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1811