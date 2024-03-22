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Лукьянов Евдоким Яковлевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1755

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Лукьянов Яков Ефремович

Мать: Лукьянова Аксинья Федоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
13.02.1763
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Лукьянов Петр Евдокимович

Мать ребёнка: Лукьянова Меланья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1787
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Аграфена Евдокимовна

Мать ребёнка: Лукьянова Меланья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
16.09.1811
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Меланья

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1811
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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