Лукьянова Аксинья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Сын: Лукьянов Евдоким Яковлевич
Отец ребёнка: Лукьянов Яков Ефремович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Лукьянов Евстафей Яковлевич
Отец ребёнка: Лукьянов Яков Ефремович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Лукьянова) Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Лукьянов Яков Ефремович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Лукьянов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Лукьянов Яков Ефремович
Смерть
Неизвестно