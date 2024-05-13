Лукьянова Меланья 1758 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянова Меланья

Лукьянова Меланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Евдоким Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Лукьянов Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Лукьянов Евдоким Яковлевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Лукьянова) Аграфена Евдокимовна

Отец ребёнка: Лукьянов Евдоким Яковлевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.