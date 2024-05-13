Лукьянов Яков Ефремович 1728 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Яков Ефремович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1728

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Лукьянов Ефрем Лукьянович

Мать: Лукьянова Ефимья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Аксинья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Лукьянов Евдоким Яковлевич

Мать ребёнка: Лукьянова Аксинья Федоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Лукьянов Евстафей Яковлевич

Мать ребёнка: Лукьянова Аксинья Федоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Лукьянова) Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Лукьянова Аксинья Федоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Лукьянов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Лукьянова Аксинья Федоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1799
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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