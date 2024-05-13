Лукьянов Яков Ефремович
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Лукьянов Ефрем Лукьянович
Мать: Лукьянова Ефимья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Сын: Лукьянов Евдоким Яковлевич
Мать ребёнка: Лукьянова Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Лукьянов Евстафей Яковлевич
Мать ребёнка: Лукьянова Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Лукьянова) Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Лукьянова Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Лукьянов Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Лукьянова Аксинья Федоровна
Смерть
1799