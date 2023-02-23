Смутина (Монахова-Смутина) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смутина (Монахова-Смутина) Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1904 г.р.
1913 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1904

Дочь: Лопухова Татьяна

Отец ребёнка: Смутин Андрей

село Лада
Рождение ребёнка
22.01.1913

Дочь: Пазухина Ксения

Отец ребёнка: Смутин Андрей

село Лада
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смутин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смутин Андрей

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