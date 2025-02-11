Смутин Андрей 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Смутин Андрей

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1883, Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

умер Неизвестно

Отец
Смутин ИльяНеизвестно г.р.
Дети
Лопухова (Монахова-Смутина) Татьяна24.01.1904 г.р.
Пазухина (Монахова-Смутина) Ксения22.01.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Смутин Илья

Мать: не указана

Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смутина (Монахова-Смутина) Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смутина (Монахова-Смутина) Устинья

Рождение ребёнка
24.01.1904

Дочь: Лопухова (Монахова-Смутина) Татьяна

Мать ребёнка: Смутина (Монахова-Смутина) Устинья

Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
22.01.1913

Дочь: Пазухина (Монахова-Смутина) Ксения

Мать ребёнка: Смутина (Монахова-Смутина) Устинья

Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Смерть
Неизвестно

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