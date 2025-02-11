Смутин Андрей
мужской, родился 1883, Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
умер Неизвестно
ОтецСмутин ИльяНеизвестно г.р.
Дети
Лопухова (Монахова-Смутина) Татьяна24.01.1904 г.р.
Пазухина (Монахова-Смутина) Ксения22.01.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Смутин Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смутина (Монахова-Смутина) Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смутина (Монахова-Смутина) Устинья
Рождение ребёнка
24.01.1904
Дочь: Лопухова (Монахова-Смутина) Татьяна
Мать ребёнка: Смутина (Монахова-Смутина) Устинья
Рождение ребёнка
22.01.1913
Дочь: Пазухина (Монахова-Смутина) Ксения
Мать ребёнка: Смутина (Монахова-Смутина) Устинья
Смерть
Неизвестно