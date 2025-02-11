Лопухова (Монахова-Смутина) Татьяна 24.01.1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Лопухова (Монахова-Смутина) Татьяна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 24.01.1904, Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

умерла 23.04.1981

Отец
Смутин Андрей1883 г.р.
Мать
Смутина (Монахова-Смутина) УстиньяНеизвестно г.р.
Дети
Макарова (Лопухова) Нина20.06.1930 г.р.
Дёмина (Лопухова) Мария02.04.1934 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1904

Отец: Смутин Андрей

Мать: Смутина (Монахова-Смутина) Устинья

Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
20.06.1930

Дочь: Макарова (Лопухова) Нина

Отец ребёнка: Лопухов Николай

Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
02.04.1934

Дочь: Дёмина (Лопухова) Мария

Отец ребёнка: Лопухов Николай

Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
31.03.1941

Сын: Лопухов Виктор

Отец ребёнка: Лопухов Николай

Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Смерть
23.04.1981

Мы используем куки для улучшения работы сайта.