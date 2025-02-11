Лопухова (Монахова-Смутина) Татьяна
женский, родилась 24.01.1904, Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
умерла 23.04.1981
ОтецСмутин Андрей1883 г.р.
МатьСмутина (Монахова-Смутина) УстиньяНеизвестно г.р.
Дети
Макарова (Лопухова) Нина20.06.1930 г.р.
Дёмина (Лопухова) Мария02.04.1934 г.р.Показать еще 1
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Рождение
24.01.1904
Отец: Смутин Андрей
Рождение ребёнка
20.06.1930
Дочь: Макарова (Лопухова) Нина
Отец ребёнка: Лопухов Николай
Рождение ребёнка
02.04.1934
Дочь: Дёмина (Лопухова) Мария
Отец ребёнка: Лопухов Николай
Рождение ребёнка
31.03.1941
Сын: Лопухов Виктор
Отец ребёнка: Лопухов Николай
Смерть
23.04.1981