Пазухина (Монахова-Смутина) Ксения 22.01.1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Пазухина (Монахова-Смутина) Ксения

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 22.01.1913, Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

умерла 12.11.1978, Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Отец
Смутин Андрей1883 г.р.
Мать
Смутина (Монахова-Смутина) УстиньяНеизвестно г.р.
Супруги
Пазухин НиколайНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1913

Отец: Смутин Андрей

Мать: Смутина (Монахова-Смутина) Устинья

Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Развод
Неизвестно

Муж: Пазухин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пазухин Николай

Смерть
12.11.1978
Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

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