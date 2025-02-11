Пазухина (Монахова-Смутина) Ксения
женский, родилась 22.01.1913, Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
умерла 12.11.1978, Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
ОтецСмутин Андрей1883 г.р.
МатьСмутина (Монахова-Смутина) УстиньяНеизвестно г.р.
Супруги
Пазухин НиколайНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1913
Отец: Смутин Андрей
Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Развод
Неизвестно
Муж: Пазухин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пазухин Николай
Смерть
12.11.1978
Лада, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия