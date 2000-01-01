Drucka Elżbieta
Место рожденияНе указано
Дата рождения1423
Дата смерти1501
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1423
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1428
Сын: Gastold Jerzy
Отец ребёнка: Gasztold Jan
Lietuva
Рождение ребёнка
Около 1428
Дочь: Gastold Aleksandra
Отец ребёнка: Gasztold Jan
Lietuva
Рождение ребёнка
Около 1430
Отец ребёнка: Gasztold Jan
Lietuva
Станислас-Мазун (XVI), сын второго Иоанна Гаштоутта (XI), родившегося в 1442 году. Некоторые генеалогисты путают его с другим Станиславом, сыном Иоанна Гаштоутта, это Станислас (XXII) сын Иоанна (XVII... Показать все
Рождение ребёнка
1440
Дочь: Slucka Maria
Отец ребёнка: Gasztold Jan
Lietuva
Рождение ребёнка
1442
Сын: Gasztold Andrzej Mieczysław
Отец ребёнка: Gasztold Jan
Lietuva
Рождение ребёнка
1444
Сын: Gasztold Mig
Отец ребёнка: Gasztold Jan
Rosieny (Lietuva)
Wywód urodzonych Gosztowtów herbu Syrokomla Roku 1799 miesiąca marca 5, w nowym stylu 16 dnia marca. Przed nami Ludwikiem hrabią Tyszkiewiczem, Ludwik Tyszkiewicz aktualnym Tajnym Konsyliarzem M... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Gasztold Jan
Смерть
1501