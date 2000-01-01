Drucka Elżbieta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиDrucka Elżbieta

Drucka Elżbieta

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1423

Дата смерти

1501

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1408 г.р.

Дети

Около 1428 г.р.
Около 1428 г.р.
Около 1430 г.р.
1440 г.р.
1442 г.р.
1444 г.р.

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1423

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1428

Сын: Gastold Jerzy

Отец ребёнка: Gasztold Jan

Lietuva
Рождение ребёнка
Около 1428

Дочь: Gastold Aleksandra

Отец ребёнка: Gasztold Jan

Lietuva
Рождение ребёнка
Около 1430

Сын: Gastold Stanisław Mazun

Отец ребёнка: Gasztold Jan

Lietuva
Станислас-Мазун (XVI), сын второго Иоанна Гаштоутта (XI), родившегося в 1442 году. Некоторые генеалогисты путают его с другим Станиславом, сыном Иоанна Гаштоутта, это Станислас (XXII) сын Иоанна (XVII... Показать все
Рождение ребёнка
1440

Дочь: Slucka Maria

Отец ребёнка: Gasztold Jan

Lietuva
Рождение ребёнка
1442

Сын: Gasztold Andrzej Mieczysław

Отец ребёнка: Gasztold Jan

Lietuva
Рождение ребёнка
1444

Сын: Gasztold Mig

Отец ребёнка: Gasztold Jan

Rosieny (Lietuva)
Wywód urodzonych Gosztowtów herbu Syrokomla Roku 1799 miesiąca marca 5, w nowym stylu 16 dnia marca. Przed nami Ludwikiem hrabią Tyszkiewiczem, Ludwik Tyszkiewicz aktualnym Tajnym Konsyliarzem M... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gasztold Jan

Смерть
1501
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close