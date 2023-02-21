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Slucka (Gasztoldowna) Maria
Slucka (Gasztoldowna) Maria
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Место рождения
Lietuva
Дата рождения
1440
Дата смерти
1501
Пол
Женский
Отец
Gasztold Jan
1408 г.р.
Мать
Drucka Elżbieta
1423 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЭ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1440
Отец:
Gasztold Jan
Мать:
Drucka Elżbieta
Lietuva
Смерть
1501
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