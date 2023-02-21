Slucka (Gasztoldowna) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Slucka (Gasztoldowna) Maria

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Место рождения

Lietuva

Дата рождения

1440

Дата смерти

1501

Пол

Женский

Отец

1408 г.р.

Мать

1423 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1440

Отец: Gasztold Jan

Мать: Drucka Elżbieta

Lietuva
Смерть
1501
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