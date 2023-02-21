Gastold Stanisław Mazun
Место рожденияLietuva
Дата рожденияОколо 1430
Дата смертиОколо 1470
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1430
Отец: Gasztold Jan
Мать: Drucka Elżbieta
Lietuva
Станислас-Мазун (XVI), сын второго Иоанна Гаштоутта (XI), родившегося в 1442 году. Некоторые генеалогисты путают его с другим Станиславом, сыном Иоанна Гаштоутта, это Станислас (XXII) сын Иоанна (XVII... Показать все
Смерть
Около 1470
Lietuva