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Gastold Stanisław Mazun

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Место рождения

Lietuva

Дата рождения

Около 1430

Дата смерти

Около 1470

Пол

Мужской

Отец

1408 г.р.

Мать

1423 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1430

Отец: Gasztold Jan

Мать: Drucka Elżbieta

Lietuva
Станислас-Мазун (XVI), сын второго Иоанна Гаштоутта (XI), родившегося в 1442 году. Некоторые генеалогисты путают его с другим Станиславом, сыном Иоанна Гаштоутта, это Станислас (XXII) сын Иоанна (XVII... Показать все
Смерть
Около 1470
Lietuva
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