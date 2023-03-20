Оладейникова Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Оладейников Александр Константинович
Отец ребёнка: Оладейников Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Оладейников Павел Константинович
Отец ребёнка: Оладейников Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Оладейникова Зинаида Константиновна
Отец ребёнка: Оладейников Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Оладейников Евгений Константинович
Отец ребёнка: Оладейников Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
05.10.1900
Сын: Оладейников Петр Константинович
Отец ребёнка: Оладейников Константин Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно