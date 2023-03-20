Оладейникова Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОладейникова Анастасия Александровна

Оладейникова Анастасия Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Оладейников Александр Константинович

Отец ребёнка: Оладейников Константин Алексеевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Оладейников Павел Константинович

Отец ребёнка: Оладейников Константин Алексеевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Оладейникова Зинаида Константиновна

Отец ребёнка: Оладейников Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Оладейников Евгений Константинович

Отец ребёнка: Оладейников Константин Алексеевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.10.1900

Сын: Оладейников Петр Константинович

Отец ребёнка: Оладейников Константин Алексеевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оладейников Константин Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close