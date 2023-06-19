Оладейников Александр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОладейников Александр Константинович

Оладейников Александр Константинович

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

06.10.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Оладейников Константин Алексеевич

Мать: Оладейникова Анастасия Александровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
06.10.1914 ст.
Холмская губерния, г. Замостье
Должность/Звание ст. унтер-офицер Воинская часть Не определено Место рождения. Губерния Ярославская губ. Место рождения. Уезд Ярославский уезд Причина выбытия умер Дата выбытия 06.10.1914 Место захоро... Показать все