Оладейников Александр Константинович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти06.10.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Смерть
06.10.1914 ст.
Холмская губерния, г. Замостье
Должность/Звание ст. унтер-офицер Воинская часть Не определено Место рождения. Губерния Ярославская губ. Место рождения. Уезд Ярославский уезд Причина выбытия умер Дата выбытия 06.10.1914 Место захоро... Показать все