Оладейников Петр Константинович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти09.03.1938
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Оладейников Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Бабашова Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Оладейникова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Оладейников Юрий Петрович
Мать ребёнка: Оладейникова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Оладейникова Капитолина Петровна
Мать ребёнка: Оладейникова Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1938
Хатыннах
Расстрелян стан Хатынах, "Серпантинка"