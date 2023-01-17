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Оладейников Петр Константинович

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

09.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Оладейников Константин

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Бабашова Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Оладейникова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Оладейников Юрий Петрович

Мать ребёнка: Оладейникова Лидия Ивановна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Оладейникова Капитолина Петровна

Мать ребёнка: Оладейникова Лидия Ивановна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оладейникова Лидия Ивановна

Смерть
09.03.1938
Хатыннах
Расстрелян стан Хатынах, "Серпантинка"
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