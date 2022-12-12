Ордин Никита Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти11.01.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Ордин Алексей Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1918
Жена: Ордина Ирина Акимовна
Лебяжье, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
05 февраля 1918 года села Лебяжьяго гражданин Никита Алексеевич Ордин православного вероисповедания первым браком/села Лебяжьяго гражданская дочь девица Ирина Joакимова Прахова православного вероиспов... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1936
Дочь: Иванова Валентина Никитична
Мать ребёнка: Ордина Ирина Акимовна
Смерть
11.01.1943
Новороссошанский, Тацинский муниципальный район, Ростовская область
Пропал без вести в бою.