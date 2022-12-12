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Ордин Никита Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

11.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Ордин Алексей Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1918

Жена: Ордина Ирина Акимовна

Лебяжье, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
05 февраля 1918 года села Лебяжьяго гражданин Никита Алексеевич Ордин православного вероисповедания первым браком/села Лебяжьяго гражданская дочь девица Ирина Joакимова Прахова православного вероиспов... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1936

Дочь: Иванова Валентина Никитична

Мать ребёнка: Ордина Ирина Акимовна

Смерть
11.01.1943
Новороссошанский, Тацинский муниципальный район, Ростовская область
Пропал без вести в бою.
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