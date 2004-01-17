Иванова (Ордина) Валентина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Ордина) Валентина Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1936

Дата смерти

17.01.2004

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1936

Отец: Ордин Никита Алексеевич

Мать: Ордина Ирина Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Василий Алексеевич

Смерть
17.01.2004
Куйбышево, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
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