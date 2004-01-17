Иванова (Ордина) Валентина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1936
Дата смерти17.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1936
Отец: Ордин Никита Алексеевич
Мать: Ордина Ирина Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Василий Алексеевич
Смерть
17.01.2004
Куйбышево, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край