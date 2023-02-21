Ордина (Прахова) Ирина Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина (Прахова) Ирина Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1898

Дата смерти

07.05.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1918

Муж: Ордин Никита Алексеевич

Лебяжье, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
05 февраля 1918 года села Лебяжьяго гражданин Никита Алексеевич Ордин православного вероисповедания первым браком/села Лебяжьяго гражданская дочь девица Ирина Joакимова Прахова православного вероиспов... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1936

Дочь: Иванова Валентина Никитична

Отец ребёнка: Ордин Никита Алексеевич

Смерть
07.05.1976
Соколово, Зональный муниципальный район, Алтайский край
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