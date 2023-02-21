Ордина (Прахова) Ирина Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1898
Дата смерти07.05.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1918
Лебяжье, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
05 февраля 1918 года села Лебяжьяго гражданин Никита Алексеевич Ордин православного вероисповедания первым браком/села Лебяжьяго гражданская дочь девица Ирина Joакимова Прахова православного вероиспов... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1936
Дочь: Иванова Валентина Никитична
Отец ребёнка: Ордин Никита Алексеевич
Смерть
07.05.1976
Соколово, Зональный муниципальный район, Алтайский край