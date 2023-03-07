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Берестов Дмитрий Никифоров

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Место рождения

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Берестов Никифор Иванов

Мать: Берестова Евфросиния (Параскева) Парамонова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Берестова Евфимия Игнатьева

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Берестов Афонасий Дмитриев

Мать ребёнка: Берестова Евфимия Игнатьева

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Евфимия Игнатьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1818
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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