Берестов Дмитрий Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Берестова Евфимия Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Берестов Афонасий Дмитриев
Мать ребёнка: Берестова Евфимия Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1818