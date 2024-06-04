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Берестов Афонасий Дмитриев

Место рождения

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Берестов Дмитрий Никифоров

Мать: Берестова Евфимия Игнатьева

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Соломонида

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: (Берестова) Маремьяна Афанасьева

Мать ребёнка: Берестова Соломонида

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: (Берестова) Сиклитикия Афанасьева

Мать ребёнка: Берестова Соломонида

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: (Берестова) Наталья Афанасьева

Мать ребёнка: Берестова Соломонида

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Берестова) Агафья Афанасьева

Мать ребёнка: Берестова Соломонида

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Берестова) Федосья Афанасьева

Мать ребёнка: Берестова Соломонида

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Берестова) Устинья Афанасьева

Мать ребёнка: Берестова Соломонида

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Берестова) Анисья Афанасьева

Мать ребёнка: Берестова Соломонида

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834

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