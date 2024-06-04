Берестов Афонасий Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берестова Соломонида
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: (Берестова) Маремьяна Афанасьева
Мать ребёнка: Берестова Соломонида
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: (Берестова) Сиклитикия Афанасьева
Мать ребёнка: Берестова Соломонида
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: (Берестова) Наталья Афанасьева
Мать ребёнка: Берестова Соломонида
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Берестова) Агафья Афанасьева
Мать ребёнка: Берестова Соломонида
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Берестова) Федосья Афанасьева
Мать ребёнка: Берестова Соломонида
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Берестова) Устинья Афанасьева
Мать ребёнка: Берестова Соломонида
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Берестова) Анисья Афанасьева
Мать ребёнка: Берестова Соломонида
Смерть
После 1834