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Берестова Соломонида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Маремьяна Афанасьева

Отец ребёнка: Берестов Афонасий Дмитриев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Сиклитикия Афанасьева

Отец ребёнка: Берестов Афонасий Дмитриев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Наталья Афанасьева

Отец ребёнка: Берестов Афонасий Дмитриев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Агафья Афанасьева

Отец ребёнка: Берестов Афонасий Дмитриев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Федосья Афанасьева

Отец ребёнка: Берестов Афонасий Дмитриев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Устинья Афанасьева

Отец ребёнка: Берестов Афонасий Дмитриев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анисья Афанасьева

Отец ребёнка: Берестов Афонасий Дмитриев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Афонасий Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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