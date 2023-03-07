Берестов Никифор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Берестов Иван Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Матрона Никифорова
Мать ребёнка: Берестова Евфросиния (Параскева) Парамонова
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Берестов Панфил Никифоров
Мать ребёнка: Берестова Евфросиния (Параскева) Парамонова
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Берестов Дмитрий Никифоров
Мать ребёнка: Берестова Евфросиния (Параскева) Парамонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1820