Берестова Евфросиния (Параскева) Парамонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Матрона Никифорова
Отец ребёнка: Берестов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Берестов Панфил Никифоров
Отец ребёнка: Берестов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Берестов Дмитрий Никифоров
Отец ребёнка: Берестов Никифор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812