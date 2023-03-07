Берестова Евфросиния (Параскева) Парамонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестова Евфросиния (Параскева) Парамонова

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Место рождения

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Матрона Никифорова

Отец ребёнка: Берестов Никифор Иванов

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Берестов Панфил Никифоров

Отец ребёнка: Берестов Никифор Иванов

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Берестов Дмитрий Никифоров

Отец ребёнка: Берестов Никифор Иванов

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Никифор Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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