Наследова (Кузнецова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наследова (Кузнецова) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Подбельск, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1889

Отец: Кузнецов Фёдор

Мать: не указана

Подбельск, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наследов Василий Степанович

Отец ребёнка: Наследов Степан Иванович

Савруха, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наследов Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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