Наследова (Кузнецова) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения18.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1889
Отец: Кузнецов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наследов Василий Степанович
Отец ребёнка: Наследов Степан Иванович
Савруха, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно