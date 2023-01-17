Наследов Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения20.09.1889
Дата смерти19.09.1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1889
Отец: Наследов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сажина Анастасия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Наследов Павел Степанович
Мать ребёнка: Наследова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.12.1926
Дочь: Петрова-Наследова Евдокия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1926
Дочь: Логинова Мария Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1934
Мать ребёнка: Наследова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наследов Василий Степанович
Мать ребёнка: Наследова Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наследова Анна Фёдоровна
Смерть
19.09.1960