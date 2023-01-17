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Наследов Степан Иванович

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Место рождения

Савруха, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.09.1889

Дата смерти

19.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1889

Отец: Наследов Иван

Мать: не указана

Савруха, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сажина Анастасия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Савруха, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Наследов Павел Степанович

Мать ребёнка: Наследова Анна Фёдоровна

Савруха, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.12.1926

Дочь: Петрова-Наследова Евдокия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Савруха, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.12.1926

Дочь: Логинова Мария Степановна

Мать ребёнка: не указана

Савруха, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Наследов Пётр Степанович

Мать ребёнка: Наследова Анна Фёдоровна

Савруха, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наследов Василий Степанович

Мать ребёнка: Наследова Анна Фёдоровна

Савруха, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наследова Анна Фёдоровна

Смерть
19.09.1960
Савруха, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
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