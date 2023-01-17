Наследов Василий Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наследов Степан Иванович
Мать: Наследова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Наследов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наследов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наследов Валентин Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наследов Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край