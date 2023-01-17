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Наследов Василий Степанович

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Место рождения

Савруха, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наследов Степан Иванович

Мать: Наследова Анна Фёдоровна

Савруха, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1963

Сын: Наследов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наследов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наследов Валентин Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наследов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наследов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
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