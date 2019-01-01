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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
708Саврушская, слоб. каз.при р. Большом Кинеле и рч. Саврухе.502242313461532Церковь православная 1. Сельское приходское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
542. Саврушская, слобода бывшая государственная, при речке Саврухе и р. Кинеле, дворов 586, жителей 3397, церковь православная, школа, лавка, кожевенный завод, 2 ярмарки, Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Савруха, Б. госуд. Русс. Прав. и сектант.2696Р. Б. Кинель12055—70018882189
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57380Саврухасело53°36'с.ш.51°42'в.д.N-39-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36634448101с Саврухасело