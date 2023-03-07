Земляковъ Арефий
Место рождения
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Земляковъ Федоръ
Мать: Землякова Ирина Ильина
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Землякова Матрена
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Землякова Матрена
Рождение ребёнка
1781
Сын: Земляковъ Моисей
Мать ребёнка: Землякова Матрена
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Землякова Матрена
Рождение ребёнка
1793
Сын: Земляковъ Андрей
Мать ребёнка: Землякова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Землякова Матрена