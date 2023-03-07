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Земляковъ Арефий

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Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Земляковъ Федоръ

Мать: Землякова Ирина Ильина

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Землякова Матрена

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Землякова Матрена

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Земляковъ Моисей

Мать ребёнка: Землякова Матрена

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Землякова Матрена

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Земляковъ Андрей

Мать ребёнка: Землякова Матрена

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Землякова Матрена

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