Землякова Ирина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Земляковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Земляковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1754
Сын: Земляковъ Арефий
Отец ребёнка: Земляковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Земляковъ Федоръ
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Земляковъ Федоръ