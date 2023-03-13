Землякова Ирина Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землякова Ирина Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Земляковъ Федоръ

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Земляковъ Федоръ

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Земляковъ Арефий

Отец ребёнка: Земляковъ Федоръ

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Земляковъ Федоръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земляковъ Федоръ

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